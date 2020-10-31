Виновнику смертельного ДТП на Крещатике определили меру пресечения

Шевченковский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест Юрия Назаренко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Майдане 30 октября 2020 года.

Как сообщает УНН, прокурор просил взять задержанного под стражу, тогда как защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения из-за проблем клиента со здоровьем. В частности, в суде выступил врач подозреваемый, который заявил о необходимости круглосуточного медицинского наблюдения за пациентом из-за недавнего медицинского вмешательства и проблем с сердцем.

Кстати, в суд подозреваемого доставили на «скорой помощи».

Виновника ДТП внесли в зал суда на носилках

Тем временем в Прокуратуре Киева уточнили, что 66-летний водитель Land Rover стал виновником гибели двух женщин, стоявших у входа в подземный переход. Они погибли на месте. Еще три человека были травмированы, когда неуправляемое авто выехало на проезжую часть и врезалось в другие машины. В одной из них находилась семья с пятимесячным ребенком. Всех пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетоворительное.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»

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