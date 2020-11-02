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Происшествия

В Ивано-Франковске стреляли дважды за вечер; пострадали четверо людей

6:23 2 ноября 2020
Стрельба в Ивано-Франковске

Воскресным вечером 1 ноября, около 20:40 в попавшем в «красную зону» Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный устроил стрельбу и ранил двух мужчин.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

В то же время один из раненых оказался вооруженным травматическим пистолетом и сделал несколько выстрелов в нападающего.

Прибывшие на место инцидента патрульные полицейские решили, очевидно, действовать по принципу «сначала задержим, потом разберемся», и доставили в отделение всех участников инцидента.

«Три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении правоохранителей.

Также сообщается о еще одном случае стрельбы воскресным вечером: около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно стрелял из пистолета, ее госпитализировали.

Сейчас следователи выясняют, связаны ли между собой 2 этих инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце сентября произошла стрельба в одном из ресторанов Кременчуга на Полтавщине.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

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