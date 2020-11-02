Бассейн на крыше «на три дорожки» образовался из-за дождя в Киеве

В Киеве на крыше многоэтажного дома на Героев Днепра, что в Оболонском районе, после дождя скопилось значительное количество воды — в сети это сравнили с «полноценным бассейном на три дорожки».

Соответствующее видео выложили в Telegram-канале «Kievmap». «Вода уже начала протекать в дом, ее до сих пор никто не откачивает и не накрывает крышу», — говорится в комментарии к видео.

Ранее сообщалось о ЧП на столичной улице Вацлава Гавела, где после включения отопления прорвало трубы и вода в течение нескольких часов заливала квартиры и подъезд дома. В сеть выложили видео из «тонущего» дома, на котором показано, как жильцы швабрами выгоняли воду из помещений.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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