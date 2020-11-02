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На Киевщине задержали "вора в законе" "Магало"

13:24 2 ноября 2020
вор в законе

В субботу, 31 октября, правоохранители задержали в загородном доме Киевской области «вора в законе» по кличке «Магало». Об этом сообщили в Нацполиции.

Известно, что в июле этого года решением суда 46-летнему мужчине было отказано в получении гражданства Украины.

Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет, «Магало» предпринимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских.

Но несмотря на его усилия, оперативникам Департамента стратегических расследований Нацполиции удалось установить временное место пребывания «вора в законе» и провести операцию по его задержанию.

В полиции отметили, что «вор» уже имеет за плечами криминальный опыт. Он и его подельник были осуждены за совершение на территории Киевского региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тысяч долларов США.

Сейчас «Магало» помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.

Напомним, ранее Нацполиция Украины выдворила за пределы страны гражданина РФ — «вора в законе» по прозвищу «Батыр Бухарский». Немного раньше такая же участь постигла гражданина Грузии «Дато Сфана».

Фото npu.gov.ua/

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