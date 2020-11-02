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Происшествия

Пьяный детский фотограф на авто врезалась в патрульных и взбесила командира

13:39 2 ноября 2020
ДТП с участием патрульных

Командир батальона патрульной полиции в Белой Церкви Киевской области Василий Коряк рассказал историю о том, как детский фотограф по имени Кристина отправила в больницу двоих патрульных, разбив их авто.

Случилось это во время ночного оформления ДТП — водитель врезалась в машину патрульных, несмотря на выставленные знаки, отказалась от прохождение теста на алкоголь и ни разу не поинтересовалась состоянием пострадавших полицейских. Об этой истории Василий Коряк рассказал на своей страничке в соцсетях, начав ее так: «Мало что меня может так выбесить в понедельник утром. Привык уже, знаете ли. Но вот у Кристины — получилось».

Он выложил в сеть видео с полицейского регистратора, зафиксировавшего произошедшее. «Увы, я не могу вывешивать личные данные Кристины, даже ссылки на соцсети, где она рекламирует свою фотостудию (детский, семейный фотограф — прям милота ванильная). Но может кто из прочитавших этот пост узнает Кристину — так передайте, что ребята уже вылечились, уже в строю. Пускай не переживает. Хотя она и не переживает», — пишет полицейский и добавляет, что в соцсетях фотограф вовсю жаловалась на «личный кризис».

Ранее под Киевом водитель фуры врезался в машину патрульных полицейских, остановивших водителя за нарушения правил дорожного движения. При этом авто полицейских стояло на обочине со включенными проблесковыми маячками. К счастью, жертв в этом ДТП не было.

Фото со странички Василия Коряка в соцсетях.

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