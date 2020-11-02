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Происшествия

В Киеве водитель избил мать двоих детей: подробности скандала

14:25 2 ноября 2020
Удар

В понедельник, 2 ноября, в столичном районе Позняки произошел конфликт водителя авто с женщиной. Об этом на в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Во дворе по улице Драгоманова девушку с двумя детьми чуть не сбил Hyundai — она пнула машину детским самокатом. Тогда водитель вышел из автомобиля и начал бить женщину с ребенком на руках.

На видео девушка вытирает кровь с разбитого лица, слышен крик испуганного ребенка. Также продолжается словесный конфликт по поводу того, кто стал виновником произошедшего инцидента.

Видео быстро собрало более сотни комментариев, при этом некоторые оправдывают поведение водителя. Но большинство возмущены.

«Хоть 10 раз она будет неправа — бить женщину, мать не мать, это низко и недостойно», — считает одна из подписчиц.

Фото: pixabay.com

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