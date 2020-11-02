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Происшествия

В Киеве активисты ищут мужчин, жестоко расправившихся с собаками: видео 18+

16:33 2 ноября 2020
собаки

Зооактивисты Киева пытаются опознать мужчин, которые ловят в столице собак, убивают животных и едят их мясо. Группа догхантеров была застигнута «на горячем», но успела сбежать. Видео приводит Telegram-канал «Киев Оперативный».

Авторы видео рассказали, что запись была сделана на выходных в лесу на Воскресенке. Варвары уже развели костер для жарки, но увидев свидетелей с камерой, тут же скрылись. Благодаря неравнодушным киевлянам, догхантеры не успели расправиться со всеми животными — некоторые собаки остались живы.

Видео 18+

Активистам удалось спасти пса, которого нелюди привязали к дереву и нанесли тяжелую травму. Собаку увезли в ближайшую ветеринарную клинику и ищут животному новый дом. Фото приводит Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Зоозащитное движение UAnimals предупреждало, что 31 октября в городе возможны попытки кражи собак черного цвета и расправы над ними.

Фото pixabay.com, dtpkievua/Telegram

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