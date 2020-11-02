В Киеве мужчина попытался захватить вареничную

В Киеве мужчина попытался захватить кафе-вареничную на бульваре Леси Украинки. Как рассказали свидетели, клиент пришел в заведение, устроил дебош и объявил, что устроит взрыв в здании. Видео с места событий приводят Вартові Еспресо.

Прибывшая полиция заставила всех отойти от кафе. На всякий случай, на место ЧП прибыли взрывотехническая служба и «скорая помощь». Для врачей работы не было, а эксперты-взрывотехники решили тщательно проверить помещение на опасные предметы и вещества.

Хулигана задержали и оставили в кафе объясняться со следственной группой. Свидетели рассказали, что даже после задержания мужчина вел себя странно — постоянно крестился.

В полиции Киева установили личность хулигана: это был 33-летний уроженец Ивано-Франковской области. Взрывчатки и взрывных устройств у мужчины не обнаружено.

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