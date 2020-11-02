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Происшествия

В Одессе заключенный сбежал по дороге в тюрьму, взломав аварийный люк в автозаке

17:52 2 ноября 2020
заключенный сбежал из автозака

В Одессе и области ввели в действие полицейский оперативный план «Сирена». На выездах из города дежурят вооруженные патрули — разыскивают осужденного, который накануне вечером совершил побег. Прямо из конвоируемого автозака…

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в центре Одессы, в Семафорном переулке, что неподалеку от железнодорожного вокзала. Именно туда доставляли осужденного для дальнейшего этапирования в спецвагоне поезда к месту отбывания наказания. По предварительным данным, заключенный выбрался из автомобиля, повредив замок крышки аварийного люка, который находится за пределами видимости конвоя.

По данным правоохранителей, побег прямо из служебного автомобиля совершил 38-летний Олег Кочетков.

Как сообщили в полиции, побег из автозака совершил 38-летний Олег Кочетков

В Южном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины подтвердили, что Кочетков сбежал из автомобиля «МАЗ» во время конвоирования из Одесского СИЗО на железнодорожный вокзал.

«По данному факту в Южном Одесском территориальном управлении НГУ начата служебная проверка. Военнослужащие из состава караула на время проверки временно отстранены от службы. Для выяснения всех обстоятельств проводится их тщательный опрос и проверка с помощью полиграфа», — уточнили в ведомстве.

Вопросов по поводу данного ЧП, действительно, множество. Начиная с главного: каким образом конвоируемый сломал металлический замок — голыми руками, что ли?

Сейчас беглеца усиленно разыскивают правоохранители. Обнародованы фотографии и приметы: «Рост 175 см, худощавого телосложения, темные редкие короткие волосы. Был одет: в темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами».

К поискам привлечены полиция и личный состав военных частей Национальной гвардии Украины южного региона.

Как стало известно «ФАКТАМ», 28 ноября вердиктом Малиновского районного суда Одессы Кочетков приговорен к 4 годам лишения свободы за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 185 (кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о поимке сбежавшего из колонии на Львовщине убийцы. А в Запорожской области женщина рыла тоннель, чтобы вытащить сына из тюрьмы.

Фото осужденного предоставлены Нацполицией

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