В Закарпатье местные жители хотели "отбить" у пограничников задержанных контрабандистов
В Закарпатье местные жители попытались «отбить» задержанных пограничниками табачных контрабандистов. В ночь на 2 ноября админздание, куда привели пойманных нарушителей, окружили несколько десятков человек. Нецензурно ругаясь и угрожая пограничникам, люди требовали немедленно отпустить их близких. Как сообщает Госпогранслужба, в числе пикетчиков были замечены личности, ранее задерживавшиеся за контрабанду, а также их родственники.
Поняв, что на угрозы пограничники не реагируют, протестующие разошлись.
Поводом для пикета стало задержание ночью на украинско-румынской границе трех жителей Закарпатья. Мужчины пытались переправить в ЕС крупную партию сигарет. Когда румынские пограничники заметили нарушителей и применили оружие, контрабандисты вернулись на украинскую территорию. Убегая, злоумышленники оставили следы на снегу, по которым их и вычислили.
На закарпатцев составлен протокол за незаконное пересечение границы. Мужчины будут арестованы на 10 и 15 суток. Третий нарушитель, который сопротивлялся при задержании и пытался сбежать, будет наказан строже. Суд состоится 3 ноября.
Фото архив zahidnuy. kordon/Facebook21
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