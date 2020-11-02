«Просто нужны были деньги»: стали известны подробности убийства сотрудницы кафе в центре Одессы

В понедельник, 2 ноября, Приморский районный суд Одессы арестовал злоумышленника, убившего в субботу в кафе девушку-бариста.

По ходатайству Одесской местной прокуратуры № 3 37-летнему подозреваемому определена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Без права внесения залога.

В ходе судебного заседания сторона обвинения сообщила, что 31 октября злоумышленник с целью ограбления зашел в кафе по улице Базарной, 50, и потребовал, чтобы сотрудница отдала ему деньги из кассы и мобильный телефон.

Девушка-бариста отказала и стала сопротивляться. Тогда злоумышленник схватил со стола кухонный нож и нанес несколько ударов в область грудной клетки потерпевшей. От полученных ран 28-летняя сотрудница кафе скончалась на месте.

Подозреваемый в убийстве (ранее он был судим) объяснил полицейским, что он «просто вошел в кафе — нужны были деньги». Как отмечают правоохранители, после совершенного преступления «посетитель» забрал 20 гривен и вышел из заведения. В дальнейшем работники уголовного розыска задержали его недалеко от места преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Приморского отдела полиции по статье «Умышленное убийство».

По своему цинизму это злодеяние — сродни недавнему убийству в одной из одесских аптек девушки-фармацевта.

Тем временем полиция задержала злоумышленника, зарезавшего повара в киевском ресторане.

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