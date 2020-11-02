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Происшествия

В Черновцах неуправляемый автомобиль снес ворота и таранил здание университета

19:00 2 ноября 2020
На месте происшествия

На Буковине произошло ДТП — авто врезалось в корпус Черновицкого национального университета. Об этом телекомпании Суспільне Буковини сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Черновицкой области Диана Козлова.

Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина снесла ворота Черновицкого национального университета и врезалась в здание одного из корпусов. В ДТП пострадал водитель — его госпитализировали.

На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Степан Руденко опубликовал видео ДТП в своем Facebook.

Ранее на Буковине произошло смертельное происшествие с пассажирским микроавтобусом, который не разминулся на трассе с легковым авто. В результате аварии погибла 49-летняя женщина, еще 12 человек получили травмы.

Фото: скриншот с видео

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