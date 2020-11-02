Под Киевом мужчина напал на 14-летнюю школьницу и пытался ее изнасиловать

В городе Борисполе под Киевом полицейские предотвратили изнасилование школьницы. Напуганную девушку-подростка нашли в подвале. Как объяснила жертва, взаперти она оказалась не по своей воле — мужчина избил ее и пытался совершить насилие. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Предотвратить худший сценарий помог местный житель, оказавшийся рядом с местом преступления на улице 2-я Новая. Услышав среди ночи из подвала крики о помощи, житель Борисполя вызвал патрульных. Те оперативно прибыли, вывели из подвала девушку, а ее обидчика задержали.





Напомним, ранее в Борисполе была похищена 4-летняя девочка. Полиция заподозрила похитителя в попытке сексуального насилия над ребенком.

Фото Патрульна поліція/Facebook

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