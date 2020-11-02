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Происшествия

Прокурор стал виновником смертельного ДТП на Черниговщине

21:09 2 ноября 2020
дтп

В Украине новое смертельное ДТП, случившееся при участии VIP-чиновника. На этот раз задержан руководитель прокуратуры из Черниговской области. Как сообщает Офис генпрокурора, утром 2 ноября мужчина сел за руль своей «Acura», выехал на встречную полосу, там столкнулся с автомобилем «ВАЗ» и смертельно травмировал двоих человек.

дтп

ДТП случилось около 9.30 утра на трассе Мена — Сосница — Гремяч в районе поселка Березна Черниговской области. Водитель и пассажирка «ВАЗ» погибли на месте.

дтп

Прокурору придется отвечать по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Пока что он задержан. Делом занимается Государственное бюро расследований.

Фото gp.gov.ua, cn.npu.gov.ua

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