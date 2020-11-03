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Происшествия

Зажал дверью и протащил несколько метров: мужчина пострадал из-за невнимательного водителя троллейбуса

4:55 3 ноября 2020
Херсон, троллейбус

При всей «безобидности» электротранспорта он может представлять угрозу для жизни людей при несоблюдении элементарных правил безопасности.

Одним из доказательств этого может служить случай, который произошел на днях на юге страны, пишет издание «Херсон типичный».

Сообщается, что на одной из остановок областного центра водитель троллейбуса, не заметивший, что его пассажира, человека преклонного возраста зажало дверью, тронулся с места и протащил его несколько метров.

И только после того, как женщины в салоне подняли крик, водитель притормозил, и затем вовсе остановился, открыв двери.

Выскочив нарушу, пассажиры ринулись на помощь к обездвиженному пострадавшему пенсионеру, который лежал на проезжей части.

Случай произошел в утренние часы, на остановке «площадь Свободы» в центре города, на глазах у десятка ошеломленных горожан, поэтому образовалась огромная пробка.

К несчастью, в суматохе никто не догадался вызвать пожилому мужчине карету скорой помощи — его просто перенесли на лавочку на остановке.

Поэтому о состоянии здоровья и дальнейшей судьбе жертвы невнимательного водителя ничего не известно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года не менее жуткое ЧП произошло в столице: тогда троллейбус переломал кости женщине, после чего она оказалась в больнице. А годом ранее там же, в Киеве, троллейбус загорелся прямо во время движения, подвергнув пассажиров смертельной опасности.

Фото: t.ks.ua

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