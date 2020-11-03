Получите посылку с "сюрпризом": в Украине начала распространяться новая схема мошенничества

Похоже, мошенники не собираются останавливаться на давно использующихся способах обмана украинцев, и неустанно «изобретают» все новые «схемы».

Так, в последнее время в сети участились случаи нового мошенничества с использованием службы доставки «Нова пошта», пишет AIN.

В частности, гражданам приходят посылки с наложенным платежом, которые они не заказывали.

Чаще всего это небольшой конверт, в котором, по заявлению отправителя, содержатся ювелирные изделия из золота. При этом цена за наложенный платеж подозрительно невысокая — несколько сотен гривен.

Суть схемы описал в своем Facebook Артем Бобок, чей коллега едва не стал жертвой мошенников.

Пришло уведомление, что на НП пришла посылка с заманчивым описанием «украшения»;

Так как мужчина ничего не заказывал, то набрал отправителя, но там сразу был сброс (уже стало понятно, что 99% это лохотрон);

Подъехав на отделение, чтобы посмотреть, что в посылке, увидел, что внутри был листик и герметичный пакетик, на котором был стикер 29,99 долл., в бумажке же было 29,99 евро.

Сотрудница Новой почты сказала, что герметичный пакетик нельзя открывать, но ее все же удалось убедить сделать это — внутри пакетика был кулон, визуально напоминающий золотой, но по факту это просто пластик.

Цель схемы

Как отмечает Артем, мошенники, очевидно, рассчитывают на человеческую жадность. Посылка пришла с наложенным платежом в 120 грн, хотя в описании была указана оценка в $ 30 (около 800 грн по актуальному курсу).

При этом многие украинцы, которые активно отовариваются в интернете и получают много посылок, могут забрать конверт, не осматривая.

Отметим, что помимо наложки получатели при этом должны также оплатить доставку в 40 грн + 0,02% от цены посылки за наложенный платеж.

«Если не ждёте ни от кого посылки — можно и не ходить, чуда не будет», — советует герой публикации.

Напомним, что летом в Уанете распространилась похожая схема — тогда мошенники присылали наложенным платежом подарочный сертификат несуществующего ювелирного магазина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мошенники провернули хитрую аферу, отобрав у отца погибшего на Донбассе воина 300 тысяч гривен.

Фото: ukranews.com

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