Получите посылку с "сюрпризом": в Украине начала распространяться новая схема мошенничества
Похоже, мошенники не собираются останавливаться на давно использующихся способах обмана украинцев, и неустанно «изобретают» все новые «схемы».
Так, в последнее время в сети участились случаи нового мошенничества с использованием службы доставки «Нова пошта», пишет AIN.
В частности, гражданам приходят посылки с наложенным платежом, которые они не заказывали.
Чаще всего это небольшой конверт, в котором, по заявлению отправителя, содержатся ювелирные изделия из золота. При этом цена за наложенный платеж подозрительно невысокая — несколько сотен гривен.
Суть схемы описал в своем Facebook Артем Бобок, чей коллега едва не стал жертвой мошенников.
- Пришло уведомление, что на НП пришла посылка с заманчивым описанием «украшения»;
- Так как мужчина ничего не заказывал, то набрал отправителя, но там сразу был сброс (уже стало понятно, что 99% это лохотрон);
- Подъехав на отделение, чтобы посмотреть, что в посылке, увидел, что внутри был листик и герметичный пакетик, на котором был стикер 29,99 долл., в бумажке же было 29,99 евро.
- Сотрудница Новой почты сказала, что герметичный пакетик нельзя открывать, но ее все же удалось убедить сделать это — внутри пакетика был кулон, визуально напоминающий золотой, но по факту это просто пластик.
Цель схемы
Как отмечает Артем, мошенники, очевидно, рассчитывают на человеческую жадность. Посылка пришла с наложенным платежом в 120 грн, хотя в описании была указана оценка в $ 30 (около 800 грн по актуальному курсу).
При этом многие украинцы, которые активно отовариваются в интернете и получают много посылок, могут забрать конверт, не осматривая.
Отметим, что помимо наложки получатели при этом должны также оплатить доставку в 40 грн + 0,02% от цены посылки за наложенный платеж.
«Если не ждёте ни от кого посылки — можно и не ходить, чуда не будет», — советует герой публикации.
Напомним, что летом в Уанете распространилась похожая схема — тогда мошенники присылали наложенным платежом подарочный сертификат несуществующего ювелирного магазина.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что мошенники провернули хитрую аферу, отобрав у отца погибшего на Донбассе воина 300 тысяч гривен.
Фото: ukranews.com370
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter