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Заразившийся коронавирусом сотрудник киевского ЦУМа впал в депрессию и ушел в лес

9:42 3 ноября 2020
Человек в лесу

В Киеве разыскивают парня, который после заражения коронавирусной инфекцией впал в депрессию и ушел в лес.

Фото работника Центрального универмага Владимира Ватулка с просьбой о помощи в поисках публикует в Telegram «dtp.kiev.ua».

«Володя работал на кассе и часто контактировал с наличными деньгами, что и стало причиной заражения. После этой новости у него началась депрессия, проявления агрессии, бессонница… Потом он ушел в лес. Будем благодарны за информацию, готовы оказать парню всестороннюю помощь», — говорится в сообщении.

Ранее медики предупреждали, что в сложные периоды, в том числе и в период пандемии, у что у многих людей могут возникать проблемы с психическим здоровьем, в том числе, и симптомы тревоги и депрессии. Этому подвержены как подхватившие коронавирусную инфекцию и переболевшие COVID-19, так и здоровые люди.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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