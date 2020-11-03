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Происшествия

Прокурор с семьей погиб в ДТП

12:36 3 ноября 2020
ДТП

В дорожно-транспортном происшествии погиб прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко с семьей — супругой и дочкой.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, без родителей и сестры остался пятилетний сын Вольченко.

«Александр Вольченко работал в органах прокуратуры семь лет. Высококвалифицированный и профессиональный прокурор, настоящий товарищ — таким он останется в сердцах тех, кто его знал», — отметили в ОГП.

Тем временем в Нацполиции сообщили подробности ДТП, произошедшего в Полтавской области на автодороге Кролевец — Сумы — Пырятин.

«Автомобиль LEXUS под управлением водителя 1990 года рождения, жителя города Сумы, столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом под управлением водителя, 1984 года рождения, жителя Донецкой области. В результате ДТП водитель автомобиля LEXUS и двое его пассажиров — женщина 1991 года рождения и малолетний ребенок 2017 рождения погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF доставлен в местную больницу», — сообщают в ГУНП в Полтавской области.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием руководителя прокуратуры из Черниговской области. Чиновник выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ» и смертельно травмировал двоих человек.

Фото с сайта ГУНП в Полтавской области.

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