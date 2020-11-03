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В Киеве в час пик "заминировали" центральную станцию метро

19:34 3 ноября 2020
В Киеве в час пик «заминировали» центральную станцию метро

В Киеве в «час пик» закрыли станции метро «Крещатик». В «Киевском метрополитене» заявили о поступлении звонка о минировании.

Судя по сообщению в Facebook подземки, станцию закрыли на пересадку, а также на вход и выход.

«Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки», — говорится в сообщении.

В 19:18 в «Киевском метрополитене» проинформировали, что станция уже открыта, взрывопасных предметов на ней не обнаружили.

Напомним, в октябре под Киевом мужчина «заминировал» госучреждение, требуя вернуть ему сбежавшую сожительницу .

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