В Киеве в час пик "заминировали" центральную станцию метро
В Киеве в «час пик» закрыли станции метро «Крещатик». В «Киевском метрополитене» заявили о поступлении звонка о минировании.
Судя по сообщению в Facebook подземки, станцию закрыли на пересадку, а также на вход и выход.
«Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки», — говорится в сообщении.
В 19:18 в «Киевском метрополитене» проинформировали, что станция уже открыта, взрывопасных предметов на ней не обнаружили.
Напомним, в октябре под Киевом мужчина «заминировал» госучреждение, требуя вернуть ему сбежавшую сожительницу .151
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