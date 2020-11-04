Скоро будем в красной зоне: в сети показали столпотворение в киевском метро из-за "минирования" станции

Сообщение анонима о «минировании» станции метро «Крещатик», которое произошло вечером во вторник, 3 ноября, привело к ее закрытию, что, в свою очередь, значительно увеличило нагрузку на другие пересадочные узлы подземки.

К какому это привело эффекту, показывает видео, опубликованное в Facebook в группе «Чарівний Київ».

«Пересадочные станции Золотые Ворота и Льва Толстого сейчас выглядят так. За прошедшие сутки в Киеве 789 человек заразились коронавирусом, и скоро столица окажется в красной зоне. Но вы об этом — никому, потому что это секрет», — пишет автор поста.

На ролике видно, как переходящие с одной на другую ветки пассажиры вынуждены сбиться в тесную толпу — большего не позволяет ограниченное место на перроне.

И даже несмотря на то, что большинство людей в масках, вряд ли при такой куцей «социальной дистанции» можно уберечься от заражения опасным заболеванием — на это указывают комментаторы под видео.

«Вероятность заражения при таких условиях очень высока», «В больницах уже мест нет, скоро дефицитом станут места на кладбищах?», — пишут пользователи.

И единственным выходом в подобной ситуации может быть только решение, подсказанное одним из комментаторов:

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с понедельника, 9 ноября, в Украине могут значительно усилить карантиннные ограничения — вплоть до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение. Самым мягким вариантом может быть «карантин выходного дня», который могут ввести уже с пятницы, 6 ноября.

Фото: Facebook @CH.Kyiv

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