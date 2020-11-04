Mister Cat Pizza попала в скандал с матерными сообщениями

Клиенты сети пиццерий Mister Cat Pizza на днях получили неприятные сообщения на свои мобильные телефоны.

Якобы сотрудники заведения с оскорблениями сообщали людям, что им третий месяц не платят зарплату, поэтому они решили отыграться на покупателях. Сообщение было написано в непозволительно хамском тоне.

Скриншот сообщения якобы от пиццерии разместил в своем Telegram-канале KIEVMAP.

Позже руководство Mister Cat Pizza в Instagram извинилось перед клиентами, ссылаясь на сбой в работе мобильного приложения.

Фотоinstagram.com/mistercat.com.ua/

125

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter