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Происшествия

Mister Cat Pizza попала в скандал с матерными сообщениями

9:10 4 ноября 2020
пица

Клиенты сети пиццерий Mister Cat Pizza на днях получили неприятные сообщения на свои мобильные телефоны.

Якобы сотрудники заведения с оскорблениями сообщали людям, что им третий месяц не платят зарплату, поэтому они решили отыграться на покупателях. Сообщение было написано в непозволительно хамском тоне.

Скриншот сообщения якобы от пиццерии разместил в своем Telegram-канале KIEVMAP.

Позже руководство Mister Cat Pizza в Instagram извинилось перед клиентами, ссылаясь на сбой в работе мобильного приложения.

Фотоinstagram.com/mistercat.com.ua/

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