Суд в Швеции отменил высшую меру наказания для двух украинцев: в чем их обвиняли

3 ноября в Швеции сняли обвинения с двух украинцев, которых обвиняли в убийстве. Об этом сообщает «Курс».

Украинцев Ярослава Лавринива и Александра Трайдюка обвиняли в убийстве пожилого шведа — в 2020 году им вынесли пожизненный приговор. Но апелляционный суд города Йенчепинг снял обвинения. Как заявил председатель суда, отсутствует уверенность в том, что преступление совершили именно они. Лавринив и Трайдюк уже находятся на свободе.

Инцидент произошел в 2019 году в городке Маркарюд. В местном лесу обнаружили тело 70-летнего местного жителя, а его автомобиль нашелся позже — он находился более чем в тысяче километров от места убийства.

В преступлении подозревали украинцев — их объявили в международный розыск, а позже арестовали в одной из европейских стран.

В июле окружной суд Векше приговорил Лавринива и Трайдюка к пожизненному заключению — якобы они пытались обналичить деньги с карты убитого шведа.

Фото: Expressen

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