СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА

Оперативники СБУ задержали на взятке председателя Черниговской районной государственной администрации, который одновременно является депутатом Черниговского областного совета.

По сообщению пресс-центра СБУ в Facebook, взятку в 10 тысяч долларов чиновник требовал за разрешение на разработку детального плана территории, в соответствии с которым участок земли в 6 га в Черниговской области должен был сменить целевое назначение.

По месту работы и месту жительства взяточника продолжаются обыски, параллельно продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного чиновника.

Задержание чиновника

Напомним, в конце октября в Киеве спецназ Госбюро расследований задержал высокопоставленного налоговика, которому должны были передать 100 тысяч долларов.

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