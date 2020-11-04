СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА
Оперативники СБУ задержали на взятке председателя Черниговской районной государственной администрации, который одновременно является депутатом Черниговского областного совета.
По сообщению пресс-центра СБУ в Facebook, взятку в 10 тысяч долларов чиновник требовал за разрешение на разработку детального плана территории, в соответствии с которым участок земли в 6 га в Черниговской области должен был сменить целевое назначение.
По месту работы и месту жительства взяточника продолжаются обыски, параллельно продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного чиновника.
Напомним, в конце октября в Киеве спецназ Госбюро расследований задержал высокопоставленного налоговика, которому должны были передать 100 тысяч долларов.287
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