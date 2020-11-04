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Происшествия

Двое медиков серьезно пострадали в ДТП с участием "скорой" на Ровенщине

18:29 4 ноября 2020
Двое медиков серьезно пострадали в ДТП с участием «скорой» на Ровенщине

В Ровенской области, на трассе Ровно — Cарны, произошло опрокидывание УАЗа скорой помощи, который возвращался с места тройного ДТП. Как сообщили в областном управлении ГСЧС Украины, ехавшие на «скорой» фельдшеры были травмированы, их госпитализировали.

На месте происшествия

«Пострадали двое фельдшеров. Один госпитализирован в травматологию, потому перелом костей таза, перелом бедра, а второй фельдшер- женщина, там черепно-мозговая», — сообщила в комментарии ТСН заведующая приемным отделением Ровенской городской больницы Наталья Михалюк.

По словам водителя «скорой», виновником ДТП был BМW, который не пропустил спецавтомобиль.

«Он решил из пробки развернутся и ударил „УАЗа“ в сторону», — рассказал водитель.

Что касается тройного ДТП, то в нем пострадали 8 человек.

Напомним, столько же людей было травмировано в тройном ДТП на трассе Киев — Чоп в августе 2020 года. Там водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с двумя машинами.

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