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Под Николаевом «черные археологи» раскапывают уникальный скифский курган: ученые бьют тревогу

22:57 4 ноября 2020
«Черные археологи» уничтожают скифский курган на Николаевщине

В Казанковском районе Николаевской области «черные археологи» уничтожают уникальный скифский курган, относящийся к Высунской группе царских скифских захоронений. Об этом журналистам рассказал археолог, руководитель Березанской археологической экспедиции Александр Смирнов.

По его оценкам, на данный момент неизвестные выкопали яму выше, чем сам курган, высота которого была 12 метров.

«Это невероятно! Такой наглости, таких повреждений курганов я еще не видел», — сказал ученый в комментарии Укринформу.

Он также отметил, что денег для официальных научных исследований кургана — а это около миллиона долларов — нет, тогда как «черные археологи» расходовали на свои «изыскания» по 50 тысяч гривен.

Местный активист Илья Зелинский показал видео с места раскопок.

Напомним, ранее на Львовщине ради обустройства часовни со скульптурой Матери Божьей разрушили памятник археологии — языческое «Стольское городище».

Фото Ильи Зелинского в Facebook

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