Два человека в реанимации после взрыва в магазине под Киевом

Под Киевом в одном из магазинов стройматериалов прогремел взрыв — двое работников получили термические ожоги и оказались в реанимационном отделении больницы.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, причиной взрыва был не газ — магазин не газифицирован. По предварительным данным, чрезвычайное происшествие произошло вследствие сгущения паров лакокрасочных изделий, которые находились на складе.

«Полицейские изъяли с места происшествия оставшийся после пожара мусор и другие вещественные доказательства. В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз», — сообщают в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на видео попал мощный взрыв на харьковском элеваторе. Правда, он был плановым — заброшенное здание подорвали, поскольку оно мешало строителям.

А вот взрыв на территории газоперерабатывающей станции, расположенной в Дергачевском районе Харьковской области, стал настоящей трагедией — во время ЧП погибли люди.

Фото ГУНП в Киевской области.



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