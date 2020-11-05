СБУ поймала боевика "ЛНР", в 2014 году взрывавшего мосты на ныне оккупированной территории

В Луганской области поймали бывшего боевика «ЛНР». Гражданин шесть лет скрывался от правосудия в России, но теперь решил съездить на родину, где и был задержан вскоре после прибытия. Об этом сообщает СБУ.

Житель Северодонецка подозревается в том, что летом 2014 года входил в состав диверсионной группировки Бергмана (Немца) и вместе с сообщниками взрывал мосты в Луганской и Донецкой областях. Всего было уничтожено пять объектов, еще четыре мостовых перехода были заминированы. Группировку разоблачили, почти всех активных участников задержали. Диверсанту из Северодонецка удалось избежать ареста и выехать в РФ.

Сейчас бывший боевик находится под стражей. Его дело расследует полиция Луганской области.

Напомним, на Луганщине было взорвано несколько стратегических мостов, в том числе мост, соединяющий Луганск с Красным Лучом.

Фото ssu.gov.ua

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter