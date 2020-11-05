28.21 / 28.47 33.11 / 33.52
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

СБУ поймала боевика "ЛНР", в 2014 году взрывавшего мосты на ныне оккупированной территории

16:46 5 ноября 2020
сбу

В Луганской области поймали бывшего боевика «ЛНР». Гражданин шесть лет скрывался от правосудия в России, но теперь решил съездить на родину, где и был задержан вскоре после прибытия. Об этом сообщает СБУ.

Житель Северодонецка подозревается в том, что летом 2014 года входил в состав диверсионной группировки Бергмана (Немца) и вместе с сообщниками взрывал мосты в Луганской и Донецкой областях. Всего было уничтожено пять объектов, еще четыре мостовых перехода были заминированы. Группировку разоблачили, почти всех активных участников задержали. Диверсанту из Северодонецка удалось избежать ареста и выехать в РФ.

Сейчас бывший боевик находится под стражей. Его дело расследует полиция Луганской области.

Напомним, на Луганщине было взорвано несколько стратегических мостов, в том числе мост, соединяющий Луганск с Красным Лучом.

Фото ssu.gov.ua

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ким Чен Ын

Толстый, но здоровый: южнокорейская разведка узнала, сколько весит Ким Чен Ын

Савик Шустер

«Сейчас на любой праздник к себе домой я Порошенко на порог не пущу», — Шустер

Геннадий Кернес

Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков

Роман Безсмертный

Роман Безсмертный: «За семейные разборки между Коломойским и Зеленским и Медведчуком и Зеленским нам придется платить слишком дорого»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер