«Мы увидели, что деньги с украденной у мамы карточки снимает… ее стоматолог»

В сентябре в СМИ появилась информация о задержании в Киеве «стоматолога-клофелинщика». Мужчину, который за последние несколько лет успел поработать во многих столичных стоматологических клиниках, задержали за отравление и ограбление женщины. Полиция установила, что он подмешал пострадавшей клофелин, а когда та потеряла сознание, украл у нее деньги и телефон. При задержании у стоматолога обнаружили множество телефонов, сим-карты и белый порошок. Сам он, сообщает «Киев Оперативный», имел признаки наркотического опьянения, но проходить соответствующий тест отказался. Как удалось узнать «ФАКТАМ», этого стоматолога уже не первый месяц пытаются привлечь к ответственности бывшие пациенты. Люди обвиняют его в халатности, мошенничестве и даже покушении на убийство. 69-летняя Татьяна Коломиец рассказала, что за полтора года, которые она ходила к этому стоматологу, лишилась 330 тысяч (!) гривен. Женщина так и не получила обещанных зубных имплантов, попала в больницу в критическом состоянии и стала жертвой ограбления.

«Снимок показал, что вместо пяти имплантов, которые маме якобы установил стоматолог, есть только один»

К стоматологу Татьяна Коломиец попала по рекомендации знакомой в мае 2019 года. Женщина говорит, что сначала этот человек произвел на нее хорошее впечатление. Он предложил Татьяне поставить зубные импланты, и пациентка согласилась. Подписала договор, заплатив наперед значительную сумму. Дочь Татьяны Вероника находилась за границей и регулярно высылала маме деньги на лечение.

— Стоматолог должен был удалить маме все зубы, установить десять имплантов (по пять на каждую челюсть), а на них — зубные конструкции, — рассказала «ФАКТАМ» дочь Татьяны Вероника. — Когда я уезжала в Америку, где проживаю, он как раз начал удалять маме зубы. Но дальше все пошло совсем не по плану. Во-первых, врач оказался очень непунктуальным. Назначал маме прием, а сам опаздывал на несколько часов или вообще не являлся в клинику. Часто бывало, что мама ждала его под кабинетом по шесть часов. Но хуже всего то, как проходил сам процесс лечения. Стоматолог уверял, что поставил ей пять имплантов (конструкция, заменяющая зубной корень. — Авт.), а вскоре установит и зубные коронки. Сказал, что расширителей от установленных имплантов не видно, потому что он специально их зашил — дескать, чтобы лучше прижились. Мама не знала всех этих нюансов и поверила ему.

Она все ждала, что он начнет ставить ей зубы, но этого не происходило. Стоматолог тянул время. То говорил, что не может их поставить из-за того, что у мамы повышено давление, то делал какую-то манипуляцию, после которой у мамы вздувалась десна. Затем заявлял, что с такой десной ставить зубы нельзя. После визитов к стоматологу мама плохо себя чувствовала. Кроме того, ее угнетало то, что так долго ходит без зубов. Она начала терять вес, стала принимать успокоительное. В какой-то момент (это было еще летом 2019 года) она сделала МРТ — и снимок показал, что вместо пяти имплантов, которые ей якобы установил стоматолог, там стоит только один. Естественно, мама задала ему вопрос: где же остальные четыре?

— Он сказал, что поставил все пять имплантов, — вспоминает Татьяна Коломиец. — Это, мол, «снимок неправильный», сделан не под тем углом, и делала МРТ фирма, где стоит плохое оборудование. «Конечно же, у вас стоят все пять имплантов, — заверил он. — Не переживайте, скоро поставим вам зубы». Теперь уже понимаю: результаты МРТ должны были меня насторожить. Но я ему опять поверила. Этот человек умеет втереться в доверие и манипулировать людьми. Так убедительно и искреннее говорит, что ему невозможно не верить.

Зубные протезы Татьяне стоматолог все никак не устанавливал. При этом продолжал брать с нее деньги — за материалы, за планирующиеся манипуляции. А в январе 2020 года доктор стал приходить к Татьяне домой.

— Первый раз он появился у нас в квартире под предлогом сделать маме плазмолифтинг для улучшения кожи лица, с которой из-за такого длительного и безуспешного лечения начались проблемы, — говорит Вероника. - Потом пришел еще и еще… Он набивался маме в друзья. Она ему верила. Когда я предлагала маме показаться другому врачу, она отказывалась. А меня все это настораживало. К тому времени мама уже полгода у него лечилась, а мы по-прежнему не видели никаких результатов. Зубов так и не было. Мама жутко похудела (за это время она от переживаний и плохого самочувствия потеряла 14 килограммов), а по вечерам с ней и вовсе начало происходить что-то странное. Часто бывало, что она вообще не могла со мной разговаривать. У нее заплетался язык, двух слов не могла связать… Наутро ничего не помнила. Подозреваю (позже вы поймете, почему я так думаю), что стоматолог подменил ее таблетки от давления. Потому что, как только я сказала маме прекратить их принимать, эти странные симптомы прошли.

«Теперь уже понимаю: результаты МРТ должны были меня насторожить. Но этот человек умеет втереться в доверие и манипулировать людьми», - говорит 69-летняя Татьяна Коломиец

В марте 2020 года у Татьяны Коломиец исчезла одна из банковских карточек. Но женщина обнаружила это не сразу. А 4 марта в разных банкоматах с этой карты в общей сложности было снято 78 тысяч гривен.

— Забегая вперед, скажу, что позже, получив от банка фотографии с камер видеонаблюдения возле банкоматов, мы увидели, что снимал деньги именно стоматолог! — продолжает Вероника. - Но, к сожалению, увидели фото только через несколько месяцев. Тем временем мама продолжала доверять этому человеку. Он все так же ходил к ней домой… А 25 июня мне сообщили, что маму госпитализировали с подозрением на инсульт. Я прилетела ближайшим рейсом и узнала такое, от чего у меня волосы встали дыбом.

«По дороге он купил мне кофе… Я выпила — и больше ничего не помню»

24 июня Татьяна пришла на очередной прием к стоматологу. Прождала его несколько часов.

— Он назначил прием на два часа дня, а приехал так поздно, что освободились мы только в восемь часов вечера, — вспоминает Татьяна. — «Вы, наверное, устали. Давайте я вас подвезу», — предложил врач. По дороге мы остановились, и он купил мне кофе. «Вы такой еще не пробовали, — сказал он. — Очень вкусный». Я выпила кофе — и больше ничего не помню. Очнулась на следующий день в больнице.

— Благодаря установленным возле дома камерам видеонаблюдения нам удалось восстановить все события того вечера, — продолжает Вероника. — 25 июня в 2:30 ночи стоматолог привез маму к дому. Мама явно была в полубессознательном состоянии, падала на асфальт и не могла идти. На видео видно, как стоматолог схватил ее, лежащую на земле, за руку и поволок к подъезду. И он зачем-то сам снимал все это на видео…

На записях камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, видно, как стоматолог приволок женщину к лифту. Сначала сам спокойно зашел в лифт. Татьяна, согнувшись и шатаясь, пыталась идти за ним, ее прижало лифтовой дверью. Женщина еле держалась на ногах.

— Квартира была под охраной, и мама в том состоянии никак не могла отключить сигнализацию, — рассказывает Вероника. - Поэтому, как только открылись двери, сигнализация сработала — и уже через несколько минут приехали сотрудники охранной фирмы. Они обнаружили маму на полу без сознания. Двери квартиры были открыты. Стоматолога уже не было — он успел убежать. А вместе с ним пропали мамины ноутбук и айфон. Как мы сейчас понимаем, он успел забежать в квартиру, взять эти вещи и уйти.

Сотрудники охранной службы вызвали «скорую», маму госпитализировали. Квартиру закрыли и опечатали, вновь поставив под охрану. Установленные в подъезде камеры зафиксировали, что уже после того, как маму отвезли в больницу, стоматолог еще два раза приходил в дом. Поднимался на наш этаж и пытался проникнуть в квартиру. Открыть двери он не смог (хотя на записях камер видно, что у него был магнитный ключ от подъезда и ключ от нашего тамбура), снова сработала сигнализация, и он убежал.

В тот же день с маминого «Приват 24» были отправлены 48 тысяч гривен на счет неизвестной нам женщины. Эта женщина сказала нам, что якобы сама пострадала от действий стоматолога, и что сразу же отдала эти деньги ему.

Тогда же я узнала, что и в марте, когда у мамы пропала карточка, 78 тысяч гривен с нее снял именно стоматолог — это подтвердили фотографии. А у мамы, как выяснилось, не было никакого инсульта. Врачи так и не смогли назвать причину, по которой она потеряла сознание. Правда, проверить, не отравление ли это, тогда никто не додумался — проверяли только сосуды. Мы подозреваем, что в кофе, которым стоматолог накануне угостил маму, был подмешан клофелин или какое-то подобное вещество. К тому же в сентябре этот человек был задержан именно за отравление женщины клофелином.

Затем произошло еще одно событие, которое Татьяна Коломиец расценивает как покушение на ее жизнь.

— Стоматолог уже понимал, что мы знаем правду и заявили об этом в полицию, — говорит Вероника. — Дело в том, что накануне о фотографиях, которые доказывают вину стоматолога, я сообщила его матери (она живет в Остре Черниговской области, но принимает активное участие в жизни и работе сына. Например, когда он пропадал, именно его мама звонила моей и убеждала, что ее сын — порядочный человек и обязательно доделает свою работу).

В тот же день поздно вечером стоматолог, как мы потом увидели по камерам видеонаблюдения, заявился к нам домой. Зашел в подъезд, поднялся на этаж и провел провода от электрощитка к металлической решетке, которая закрывает наш тамбур. Ночью у нас пропал свет. Мама вышла из квартиры, прикоснулась к решетке, и ее ударило током. Мы тут же вызвали электрика и полицию. Увидев, что от щитка к решетке кто-то натянул провода, электрик сразу сказал: если бы решетка не была покрашена, удар током оказался бы значительно сильнее.

Мама подала заявление в полицию с требованием открыть уголовное производство по факту покушения на убийство. Но, несмотря на очевидные доказательства вины, в полиции так и не открыли производство. По маминым заявлениям открыты три уголовных производства по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей медработником», «Кража» и «Мошенничество». Мы уже не раз обращались в Голосеевское райуправление полиции и в прокуратуру с требованием объединить эти производства, но этого до сих пор не произошло. И за это время он успел найти новых жертв, за отравление которых его в результате и задержали. Правда, отпустили под залог в размере около 130 тысяч гривен.

Задержанного «стоматолога-клофелинщика» отпустили под залог. Фото «Киев Оперативный»

Что же касается наших денег, то в общей сложности этот человек забрал у нас 330 тысяч гривен. 199 тысяч 500 гривен мама заплатила за десять имплантов (из которых установлены только три, и те неправильно и теперь подлежат удалению), еще 78 тысяч он снял с маминой карточки и 48 тысяч перевел на чужой счет, когда украл у мамы телефон с ноутбуком. И не только мы понесли такой ущерб. Сейчас мне стали известны истории многих других обманутых пациентов, которые тоже заплатили ему большие деньги и не получили никакого лечения.

«Когда через несколько месяцев мучений потребовала назад свои деньги, он начал мне угрожать»

— Я заплатила ему 40 тысяч гривен (которые взяла в кредит), но имплантов так и не дождалась, — рассказала «ФАКТАМ» киевлянка Инна Гончаренко. — Как и в случае с Татьяной, стоматолог назначал мне прием, а сам опаздывал на несколько часов или вообще не являлся. При этом мчался, чтобы забрать у меня деньги за будущие процедуры или материалы для них. Пытался набиваться ко мне в друзья, приглашал «выпить с ним пива», но я эти попытки пресекала. Настораживало еще и то, что он постоянно менял клиники. Обещанные импланты я от него не получила. Когда через несколько месяцев мучений потребовала назад свои деньги, стоматолог начал мне угрожать. Заявил, что внесет меня в список неблагополучных пациентов, после чего за мое лечение не возьмется ни один врач, а еще предупредил, что «кирпичи на голову тоже падают».

По поводу его действий я обращалась и в полицию, и в городской комитет здравоохранения. Но в последнем на мои жалобы вообще не отреагировали. А в полиции открыто уголовное производство, только оно не расследуется.

Оказалось, что на интернет-форумах вовсю обсуждают горе-стоматолога. Пострадавшие пациенты пишут, как врач, месяцами их обманывая, работу так и не выполнил. «ФАКТАМ» удалось найти еще одну женщину, которая, как и Татьяна Коломиец, обвиняет стоматолога в покушении на ее жизнь. Это его бывшая теща Галина, владелица стоматологической клиники, в которой этот человек когда-то работал.

— Он не остановится ни перед чем, — заявил «ФАКТАМ» муж Галины Игорь Сушко. — Он умный, целеустремленный и раньше проявлял себя как неплохой специалист. Был женат на нашей дочке, работал в стоматологической клинике, которая принадлежит моей жене. Но потом стали поступать жалобы от пациентов. Люди утверждали, что он не выполнил свою работу, что «кинул» их на большие деньги. В каждом из случаев речь шла о нескольких тысячах долларов. Выяснилось, что большую часть этих пациентов он обслуживал в обход клиники.

После того как вскрылись эти факты, мы его уволили. Он пошел по другим клиникам, которые постоянно менял. Его отношения с нашей дочкой после произошедшего испортились, вскоре они расстались. При этом нашей семье продолжали поступать угрозы от обманутых пациентов… А потом и от него самого.

Когда у них с дочкой начался судебный процесс по поводу опеки над маленьким сыном, он как с катушек слетел. Хотел отомстить. И однажды перерезал тормозной шланг в машине моей жены. Сосед видел, как ночью он пробрался к нам на участок и «ковырялся в Галиной машине». Он украл у нас бензогенератор (который у него нашли в сентябре во время задержания). На следующий день жена чуть не разбилась на этой машине. У нее на трассе отказали тормоза, чудом удалось избежать аварии.

Несмотря на то что Галина Сушко едва не погибла, полиция не посчитала произошедшее покушением на ее жизнь. Уголовное производство зарегистрировали по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (то есть машины, в которой стоматолог перерезал тормозной шланг). Открыто также уголовное производство по факту кражи бензогенератора.

Что говорит сам стоматолог по поводу всех этих обвинений и видеозаписей, которые доказывают слова жертв? «ФАКТЫ» пытались дозвониться ему в течение недели, но его телефон отключен. Когда несколько месяцев назад ему позвонили наши коллеги из программы «Касается каждого», стоматолог отказался от комментариев. Сказал только, что «все обвинения надуманны», что Татьяна Коломиец «сидит на транквилизаторах» и «обвиняет его во всех смертных грехах».

— После того как его задержали и отпустили под залог, он должен находиться в Остре, где зарегистрирован. Но его постоянно видят в Киеве, — говорит Игорь Сушко. — Не удивлюсь, если он и сейчас где-то работает. В большинстве клиник он просто арендует кабинет — и хозяева этих учреждений не вникают в детали его биографии. Хотя у нас есть официальный ответ из Минздрава о том, что у этого стоматолога нет лицензии на работу.

Галина Сушко, Татьяна Коломиец, Инна Гончаренко и несколько других жертв горе-стоматолога сейчас пытаются добиться, чтобы полиция объединила их дела и наконец начала их расследовать. Но пока безуспешно. «ФАКТЫ» отправили по этому поводу сразу несколько запросов: в Главное управление полиции Киева (по поводу дела Татьяны Коломиец) и в Броварское управление полиции в Киевской области (по поводу дела Галины Сушко). Ответа еще не поступило.

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