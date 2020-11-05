Часть Киева обесточена из-за самоубийцы, забравшегося на электроопору

В Киеве в районе метро «Позняки» неизвестный мужчина устроил переполох, когда влез на опору высоковольтной ЛЭП. Свои цели гражданин не озвучивал, но появилась версия, что мужчина пытается совершить суицид. Чтобы спасти самоубийцу, пришлось обесточить линию, подающую электроэнергию в левобережную часть Киева. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Киевлян предупредили, что в районе могут быть перебои с подачей электроэнергии. Как только спасательные работы завершатся, электроснабжение возобновится.

Фото Киев Оперативный/Instagram

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