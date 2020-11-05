Молдавский дипломат пытался вывезти из Украины контрабандные сигареты под видом диппочты

В Закарпатье на границе с Венгрией таможенники остановили предприимчивого дипломата. Представитель Молдовы заявил, что везет в Италию дипломатическую почту, а на самом деле пытался переправить в Евросоюз три с половиной тысячи пачек сигарет. Об этом сообщила Закарпатская таможня.

Странный маршрут дипломата заставил таможенников заподозрить неладное. Когда прибыли специалисты-кинологи, собака тут же унюхала табачные изделия. В джипе были найдены 350 блоков сигарет. Их спрятали в багажнике под вещами и в пустующих нишах авто. Стоимость изъятого таможенники оценивают в 183 тысячи гривен.

На 46-летнего гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил. Незаконный груз и внедорожник «Хюндай» (2007 г. в.) изъяты до решения суда.

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