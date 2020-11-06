Душил, раздевал и пытался насиловать: в Киеве патрульные спасли женщину от верной гибели

В Киеве на днях произошло событие, которое могло иметь самые ужасные последствия для женщины, возвращавшейся поздней ночью пешком домой в районе железнодорожного вокзала.

По дороге к ней подошел незнакомец и начал предлагать «пообщаться», пишет в своем Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Конечно же, гражданка отказалась от предложения неизвестного мужчины, но тот внезапно схватил ее за руку и потащил в темное безлюдное место, подальше от дороги.

При этом негодяй начал бить женщину по лицу, забрал сумку, пытался раздеть, душил и хотел изнасиловать.

«Страшно представить, чем могла бы закончиться эта история, если бы не патрульные, которые быстро пришли на помощь», — пишет автор поста.

К счастью, в указанном районе осуществляли патрулирование инспекторы Виталий Данильчук и Богдан Лисовский.

Услышав звук приближающегося автомобиля, женщина собралась с силами и вырвалась из рук насильника, побежав к дороге.

Негодяй пытался догнать ее, но при виде полицейской машины бросился бежать прочь.

Патрульные мгновенно среагировали на ситуацию, и за считанные секунды догнали беглеца, надев на него наручники.

После этого Виталий и Богдан вызвали потерпевшей скорую помощь, а задержанного передали следственно-оперативная группе.

Все произошедшее, уверен Белошицкий, — яркий пример того, как работает такой инструмент, как превентивное патрулирование — благодаря ему правоохранители могут самостоятельно выявлять сотни правонарушений и преступлений, а также задерживать правонарушителей по «горячим следам».

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Фото: bigpicture.ru

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