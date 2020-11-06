Выписавшиеся из черкасской больницы коронавирусные пациенты унесли с собой аппаратуру

Несмотря на то, что медики уже хорошо изучили многие симптомы коронавируса, еще один признак опасного заболевания, похоже, остается неизвестным науке — это влияние на умственные способности пациента.

Такой вывод можно сделать из поста в Facebook директора КНП «Первая городская больница» в Черкассах Тимофея Тронца.

В нем медик с возмущением пишет, что пациенты медицинского учреждения, прошедшие в нем курс лечения от COVID-19, украли устройство для увлажнения кислорода.

«Зас***цы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!», — написал он.

Действительно, как-то «не по-христиански» получается: вылечился сам, дай подлечиться другому! Вероятно, точно сказался коронавирус.

Ведь проблемы медиков на этом не заканчиваются: Тронц пишет, что сейчас его больница переполнена ковид-больными.

«Госпиталь для лечения коронавирусной инфекции первой больницы расширен до 30 коек, находится 31 пациент. Ситуация не улучшается. Берегите себя и близких!», — пишет директор медзаведения, и с его призывом нельзя не согласиться.

Напомним, что за предыдущие сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек — 9850. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Минздраве назвали сроки введения «карантина выходного дня».

Фото: nv.ua

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