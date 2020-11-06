В киевском метро пассажир без маски напал с ножом на полицейского после сделанного замечания

В Киеве 42-летний мужчина напал на полицейского, сделавшего ему замечание за отсутствие защитной маски. Инцидент произошел на платформе станции метрополитена «Славутич», сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Возмутившись требованием правоохранителя, пасажир сначала брызнул ему в лицо из газового балончика, а после этого еще и пытался ранить полицейского раскладным ножом.

На происходящее отреагировал один из пассажиров — он осуществил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета (в прокуратуре уточняют, что мужчина стрелял в направлении путей). После этого правонарушителя удалось задержать.

Скриншот кадров с камеры видеонаблюдения

Полицейский получил телесные повреждения в виде химического ожога I-II степени обоих глаз.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения задержанным неправомерных действий и насилия в отношении работника полиции осуществляется Киевской местной прокуратурой № 7. В настоящее время решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, 6 ноября Рада приняла закон о штрафных санкциях за отказ от ношения масок в общественных местах.

Фото zabor.zp.ua и Киевской городской прокуратуры

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