Смертельное воспитание: 5-летний ребенок погиб от рук матери в селе под Винницей

На Виннитчине полицейские задержали 25-летнюю жительницу села Соболевка, которую подозревают в убийстве собственного пятилетнего сына.

Как сообщает пресс-служба управления полиции в Винницкой области, на «102» обратилась сельский голова, которая сообщила, что односельчанка закрылась в доме, и никого не пускает, при этом в доме находятся двое детей — 5 и 6 лет.

Место преступления

Войдя в дом, полицейские обнаружили там женщину, которая держала на руках сына. Мальчик был без сознания, а на голове у него обнаружились гематомы. Вызванные медики привести ребенка в чувство не смогли — он скончался, а судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате травмы головы.

И хотя женщина утверждала, что сын упал с двухярусной кровати, правоохранители установили, что телесные повреждения ребенку причинила его мать, которая пыталась в такой способ «воспитывать» сына.

Теперь ее ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

Уголовное производство открыто в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство малолетнего ребенка»). За его совершение задержанной грозит до 15 лет заключения.

Напомним, ранее на Черкасчине после ссоры с 10-летней падчерицей мужчина напал на нее с ножом, а затем бросил в колодец собственного трехлетнего сына.

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