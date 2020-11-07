Поберегитесь: в МВД назвали любимые места карманников в Киеве

В полиции назвали наиболее криминогенные места в Киеве, где происходи наибольшее количество краж — столичное метро, железнодорожный вокзал и центр города. При этом советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко констатировал увеличение раскрываемости подобных преступлений.

«Железнодорожный вокзал и места около него, это метро и центр города. Это там, где происходит больше всего таких преступлений. На рынках, в общественном транспорте намного меньше, чем в этих трех точках, хоть метро и сложно назвать точкой», — конкретизировал он в интервью каналу «Украина 24».

Так, на территории вокзала преступную деятельность осуществляют 87 лиц ромской народности, которые с начала 2020 года доставлялись в отдел полиции более 5 тыс. раз, то есть как минимум 15 раз в сутки.

Мартыненко объясняет такую статистику тем, что даже когда ромов задерживают, расследуют совершенные ими кражи и дело доходит до суда — судья, как правило, выбирает личное обязательство. Ведь среди воровок много матерей-одиночек, беременных и многодетных.

Тем не менее в полиции успокаивают оптимистичной статистикой — в столице на самом деле идет не увеличение, а достаточно большое уменьшение таких краж.

«Их меньше регистрируют, их больше раскрывают, в этом году значительно больше раскрывают, чем раньше», — заявил правоохранитель.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова возмутилась действиями «Укрзалізниці», представители которой расклеили на столичном вокзале объявления с текстом «Вас могут ограбить цыгане».

Фото beztabu.net/

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