В центре Кривого Рога мужчина устроил резню: много убитых и раненых

В Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который бросался на людей с ножом. ЧП произошло в Металлургическом районе города.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, среди которых 8-летний мальчик.

Нападающим оказался 37-летний местный житель. Мужчину задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дела.

Как сообщает «Первый городской», нападавший ранил двух мужчин, двух женщин, ребенка и еще троих человек. Их всех госпитализировали.

Жертвами стали отец и сын, которые погибли на улице Героев АТО.



По информации ресурса, злоумышленник заявил, что совершил нападения по религиозным мотивам. По его словам, так ему велел сделать Бог. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, в конце октября в центре Одессы 47-летний мужчина ударил ножом в грудь сотрудницу одного из кафе. От полученных травм женщина умерла на месте. А в Днепре работник одного из кафе в ходе ссоры нанес ножевые ранения двум посетителям. Раненых госпитализировали, но они умерли от полученных ранений в больнице.



Фото facebook.com/NationalPoliceKR, one.kr.ua/

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