Резня в Кривом Роге: «В кабинете следователя сын кричал: «Я требую для себя смертной казни! В виде исключения»

Трагедия в Металлургическом районе Кривого Рога произошла 7 ноября в 16:30. В течение нескольких часов 29-летний местный безработный, хаотично двигаясь по улицам, нападал с ножом на случайных прохожих. В результате два человека, отец и сын, скончались на месте, восемь — доставлены в больницу. Среди них 8-летний мальчик.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Во время задержания нападавший сообщил, что он «родился в аду», «мы все живем в аду», и заявил, что он «сын Божий Адам. Бог приказал ему убить 15 человек» и у него есть «тетрадь смерти», «но ее никто не откроет, потому что есть судьба».

Вчера ночью полиция провела обыск в квартире подозреваемого. При этом присутствовали и родственники нападавшего. «ФАКТАМ» удалось с ними связаться.

«За год до случившегося у сына были панические атаки»

Как утверждает мать нападавшего Светлана (имена изменены), дома у сына не было найдено ни наркотиков, ни каких-либо других веществ. Ее сын не пил и не курил категорически. Полиция обнаружила на стенах странные рисунки и круги, нарисованные от руки. Из мусорной корзины извлекли тетрадки с какими-то цифрами и кругами. Неделю назад мать приходила к живущему отдельно Тимофею домой, тогда на стенах рисунков еще не было.

- Дальше нас повезли в райотдел, — рассказывает Светлана. — Адвокат, которого предоставили сыну, считает, что он по-прежнему в неадекватном состоянии. В кабинете следователя Тимофей кричал: «Я требую для себя смертной казни!». Адвокат сказал, что в Украине она отменена. Сын попросил: «Прошу в порядке исключения!»

Светлана видела сына в последний раз накануне, вечером 6 ноября. Они собирались на семейные посиделки у бабушки: пили чай, разговаривали. В тот вечер сын был спокоен. Никакой агрессии не проявлял. Он не был ни агрессивным, ни тревожным. Но за год до случившегося у мужчины были кратковременные панические атаки. Он среди ночи вскакивал, кричал.

- Сын говорил, что ему страшно, он не может спать, ему снились плохие сны, — вспоминает Светлана. — «Мне кажется, меня кто-то тянет в могилу. А ты меня спасаешь». Он воспринял это свое состояние как угрозу для меня. Все время звонил и спрашивал: «Мама, с тобой все в порядке? С тобой ничего не случилось?»

Я тогда даже спала у него дома две ночи. Заваривала пустырник, делала массажи воротниковой зоны. Он успокоился. «Мама, у меня уже все прошло». Когда ночевала, панических атак у него не было. Но детство у него было непростым.

Мать призналась, что ребенок становился свидетелем насилия в семье со стороны бывшего мужа, отца Тимофея. Заплакав, Светлана отказалась конкретизировать. Сказала лишь, что боялась уйти от мужа, потому что чужие дети никому нее нужны. Позже они все же расстались.

- Скажите, ну как? Как мой ребенок мог такое совершить? Принести столько горя людям? Мне очень жаль погибших и пострадавших. Мы все в шоке и оцепенении. Не можем поверить. Что у него было в голове? А может, это был не он?

«В школе сын был атеистом»

— Тимофей работал?

- Последний год он был безработным. Сын учился платно в Криворожском горно-рудном университете. Но не было финансов платить дальше, и учебу пришлось оставить. Работал автослесарем, продавцом, охранником, сборщиком мебели. Уезжал на заработки. Потом вернулся. Полгода был на заработках в Чехии. После этого, приехав домой, не смог найти работу из-за карантина. Но он жил экономно. Сбережений хватало. Жил один: с девушкой они разошлись.

Когда я к нему приходила домой, а это было каждую неделю по выходным, он постоянно сидел за компьютером, смотрел какие-то видео. Он их останавливал, не показывал. Мы слушали музыку, беседовали, строили планы. 17 ноября Тима должен был ехать в Днепр за визой в Чехию. Опять на работу. Правда, не знаю. может, там изменилось что-то из-за карантина.

— Вы не замечали за ним никаких странностей?

- Год назад, приехав из Чехии, он стал сторонником здорового образа жизни. Правильно питался. Говорил, что и жить надо правильно: не обманывать, не красть, не ругаться. Говорил это очень серьезно. Но без давления. Это можно считать «странностями»? Я решила, что он стал слишком правильным и вежливым потому что повзрослел. Сам он вел здоровый образ жизни. Ходил в тренажерный зал.

— Наркотики?

- Нет. Я выросла в Кривом Роге, и знаю, как выглядят наркоманы. Они заторможены, зрачки расширены. Тысяча раз нет. Я бы заметила.

— В вашем роду не было кого-то, кто страдал бы психическими заболеваниями?

- Ничего такого. Сын не болел. Единственное, страдал головными болями из-за повышенного давления. Знакомый психиатр, которой я показала видео задержания сына, сказала: «Так он же неадекватен!». Другая врач спросила: «А он ковид не болел?». Сейчас же столько случаев, что у людей после этого заболевания возникают осложнения, часто повреждается психика. Бывают даже самоубийства.

Я хочу во всем разобраться. Буду просить, чтобы у него взяли тест на ковид. За две недели до этого сын переболел болезнью с симптомами похожими на ковид. Никуда не выходил. У него была высокая температура, диарея, боль в груди. Но к врачу мы не обращались, так как не было договора с семейным врачом. Тима сказал: «Так перехожу!»

— Какие у него были отношения с Богом?

- В школе был атеистом. Даже выносил из своей комнаты иконки, которые я туда ставила. Говорил: «Бога нет!». Потом, когда вырос, мы этот вопрос не обсуждали.

«Он не террорист!»

- Тимофея называют «религиозным фанатиком», — вступает в разговор нынешний муж Светланы Андрей. — А президент Зеленский окрестил его «террористом» без суда и следствия и призвал наказать по всей строгости закона. Причем в срочном порядке.

Я вырос на 95 квартале в Кривом Роге. Часто видел Зеленского. Хочется сказать ему: «Вова, что ж ты делаешь? Ну, заболел так человек!» Как можно было, не имея результатов экспертиз, никаких доказательств, выступить с таким заявлением?

Надеюсь, на парня не навешают все, что он делал и все, что не делал. Думаю, что Тимофею просто снесло крышу. Кто знает его, не может поверить, что он мог такое сотворить.

А после таких заявлений я стал бояться за свою семью. Почему распространяют видео, где указаны имя и фамилия Тимофея? Его адрес? Кто дал разрешение? Наше общество больное. Где гарантия, что очередные сумасшедшие не подумают: «Раз сказали террорист, значит, террорист. Надо, значит, надо…» И не бросятся линчевать родных? Получается, мне срочно нужно свою семью эвакуировать.

Не надо из него делать монстра. Тимофей миролюбивый парень. Животных любил и подкармливал. Лучше разберитесь, почему у него «кукушка поехала». Когда мы сидели в райотделе, слышали, что Тима продолжал нести околесицу.

— Он попросил для себя смертной казни. Значит, что-то осознал? Пришел в себя?

- Думаю, он попросил смертной казни как сын божий, который хочет умереть на кресте. Он же говорит это и на видео. Хочет завершить таким образом «процесс вознесения» на небо.

Тем временем жительница Кривого Рога Алена Гурмаза написала у себя на странице в Facebook:

«Шокирована случившимся!!! Знаю его. Около года вместе гуляли с собаками на Восточном. Очень интересный собеседник, мог поддержать любую тему, много читал. Никогда ничего подозрительного в поведении не замечала. Год назад перестали видеть его. Летом встретили на Восточном, подошел, поздоровался, сказал, что работал в Чехии, не получилось зацепиться и приехал домой. Когда увидела его на видео, офигела!!! Что должно случиться с человеком, чтобы он пошел на такое… Очень жаль погибших и пострадавших…»

Позже стало известно, что в крови подозреваемого следов наркотиков, алкоголя и лекарственных препаратов не выявлено.

«ФАКТЫ» выражают соболезнование и сочувствие родным погибших и пострадавших.

Напомним, после кровавой резни в Кривом Роге президент Зеленский выразил соболезнование семьям погибших жителей. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от рук своего земляка.

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