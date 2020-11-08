Женщины устроили драку в киевском трамвае из-за отсутствия маски

В Киеве две пассажирки устроили безобразную драку в трамвае. Женщины тягали друг друга за волосы и за одежду, не смущаясь людей, стоящих рядом. Пассажирам трамвая удалось разнять дерущихся и растащить их по разные стороны вагона. Видео приводит Telegram-канал Kievmap.

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Свидетели утверждают, что поводом для драки стало отсутствие маски на одной из пассажирок. Согласно карантинным нормам, маска обязательна для всех находящихся в общественном транспорте Киева. Пассажирам постоянно напоминают о необходимости носить средства защиты, тем не менее, к призывам прислушиваются не все.

Примечательно, что те, кто взялся утихомиривать буйных пассажирок, фактически тоже не соблюдали масочный режим. Разовые маски на мужчинах присутствовали, но были сдвинуты на подбородок и шею и средством защиты уже не являлись.

6 ноября Рада приняла закон о штрафах для тех, кто игнорирует масочный режим. Штрафы должны составить от 170 до 255 гривен за каждое нарушение правил.

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