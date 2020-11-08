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Происшествия

«Наделал горя гонщик»: у Кернеса рассказали о сбитых йеменцем людях

20:26 8 ноября 2020
дтп

В Харькове после страшного ДТП на проспекте Науки двое пострадавших в тяжелом состоянии в больнице, остальных врачи отпустили долечиваться амбулаторно. Об этом сообщил заместитель Геннадия Кернеса Игорь Терехов.

Молодой водитель — студент из Йемена — сбил на островке безопасности четверых пешеходов. Под колесами оказались 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и две женщины 50 и 49 лет.

«Наделал горя этот „гонщик“, конечно. По состоянию на сейчас, одна из пострадавших с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой в коме на ИВЛ — врачи от нее не отходят. Мальчик — с множественными переломами рук, ног и другими, но жизни его ничего не угрожает», — уточнил Терехов.

Что касается йеменского студента, то он задержан. Полиция и прокуратура будут настаивать, чтобы до суда молодой иностранец находился в СИЗО. Тем более, что сейчас вскрылись любопытные факты из биографии юноши.

«Этот „иностранный студент“ в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учебу в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба… Занимался он здесь совсем не учебой, — полагает заместитель главы МВД Антон Геращенко. — Несколько месяцев назад этот иностранный „студент“ напал на девушку и избил ее. Ему было предъявлено подозрение по статье „Хулиганство“. Суд его отпустил под залог в 105 тысяч гривен».

Напомним, ранее была разоблачена преступная схема по приему иностранцев в украинские вузы. Иностранцы приезжали под видом студентов, легализировались в Украине, а после получения документов уезжали в страны ЕС.

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