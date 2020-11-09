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Происшествия

Байкеры выехали на тротуар и избили пешехода в Киеве

10:26 9 ноября 2020
Байк

В Киеве в районе станции метро «Почайна» (бывшая «Петровка») группа мотоциклистов избила мужчину — пешеход стукнул пакетом одного из байкеров, которые объезжали пробку по пешеходной зоне.

Видео в сеть выложил «Киев Оперативный». На одном из видео, которое заснял видеорегистратор байкера, видно, как мужчина замахивается пакетом.

А на втором — уже лежащий на тротуаре мужчина и валяющийся пакет. Один из байкеров оттягивает мужчину с дороги и группа мотоциклистов уезжает. За избитого вступилась женщина, пнув один из мотоциклов.

 

Напомним, что недавно в Киеве мотоциклист обстрелял из пистолета прохожих в центре города и попытался скрыться от полиции. Правоохранители таки догнали байкера, который столкнулся с полицейским авто и получил травму ноги. При себе у мотоциклиста был «предмет, похожий на оружие».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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