28.08 / 28.33 33.13 / 33.56
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

При пожаре в Кривом Роге патрульные спасли обожженную женщину: опубликовано видео

15:23 9 ноября 2020
Патрульные

В Кривом Роге после нападения неадеквата с ножом на прохожих случилось новое ЧП — возник пожар в одной из многоэтажных домов по улице Панкеева.

На место отправился наряд патрульных — Сергей Мартынов и Тамара Чернявская. По прибытию на местое они сразу бросились в задымленный подъезд. Им навстречу выбежал испуганный мужчина, который сообщил, что его сожительница осталась в охваченной огнем квартире, и не смогла выйти.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, Мартынов, не колеблясь, забежал в квартиру и на руках вынес женщину из огня. Далее вместе с напарницей они взяли у соседей ведра с водой и начали самостоятельно тушить пожар, несмотря на густой дым, который существенно ограничивал поле зрения и мешал дышать.

Патрульные же оказали пострадавшей и первую помощь, наложив на обожженные места стерильные бинты.

Пожар в доме потушили прибывшие спасатели.

Правоохранители выложили в сеть видео с места событий.

Напомним, в ночь на 2 ноября масштабный пожар произошел в жилом комплексе в Одессе.

78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
юлия привалова

Невестка Кернеса резко высказалась о составе конфет Порошенко

Мотошлем

Байкер, ударивший мужчину в Киеве, ищет пострадавшего

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Виталий Портников

Портников: Минские соглашения — ловушка для Москвы, которая может превратиться в ловушку для Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер