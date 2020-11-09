При пожаре в Кривом Роге патрульные спасли обожженную женщину: опубликовано видео

В Кривом Роге после нападения неадеквата с ножом на прохожих случилось новое ЧП — возник пожар в одной из многоэтажных домов по улице Панкеева.

На место отправился наряд патрульных — Сергей Мартынов и Тамара Чернявская. По прибытию на местое они сразу бросились в задымленный подъезд. Им навстречу выбежал испуганный мужчина, который сообщил, что его сожительница осталась в охваченной огнем квартире, и не смогла выйти.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, Мартынов, не колеблясь, забежал в квартиру и на руках вынес женщину из огня. Далее вместе с напарницей они взяли у соседей ведра с водой и начали самостоятельно тушить пожар, несмотря на густой дым, который существенно ограничивал поле зрения и мешал дышать.

Патрульные же оказали пострадавшей и первую помощь, наложив на обожженные места стерильные бинты.

Пожар в доме потушили прибывшие спасатели.

Правоохранители выложили в сеть видео с места событий.

Напомним, в ночь на 2 ноября масштабный пожар произошел в жилом комплексе в Одессе.

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