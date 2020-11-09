28.08 / 28.33 33.13 / 33.56
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Байкер, ударивший мужчину в Киеве, ищет пострадавшего

15:36 9 ноября 2020
Мотошлем

После того, как в сеть попали кадры инцидента с участием байкера, сильно толкнувшего мужчину в Киеве, мотоциклист записал видеообращение, в котором заявил, что ищет контакты пострадавшего и хочет перед ним извиниться.

«Я ехал по тротуару, я был не прав и признаю это. Если у вас есть контакты человека, с которым был конфликт, я хочу с ним встретиться, извиниться и решить этот вопрос», — говорит он на видео, которое в сеть выложил «Киев Оперативный».

Байкер рассказал, что когда пешеход ударил его пакетом, у него упала камера, и он остановился, чтобы поднять ее. «Женщина начала бить меня, мой мотоцикл. Я оттолкнул ее, оттолкнул его, взял камеру и уехал. Цели кого-то избить или тому подобного у меня не было», — говорит молодой человек.

Под этим постом интернет-пользователи ополчились на байкера, нелицеприятно отзываясь о его действиях. В комментарии выложили видео, на котором четко видно, как мужчина падает после сильного толчка ногой…

Ранее сообщалось о задержании полицией мотоциклиста, который вечером в Киеве стрелял в сторону прохожих и попытался скрыться от правоохранителей.

Иллюстративное фото с Pixabay.

137

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
юлия привалова

Невестка Кернеса резко высказалась о составе конфет Порошенко

Мотошлем

Байкер, ударивший мужчину в Киеве, ищет пострадавшего

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Виталий Портников

Портников: Минские соглашения — ловушка для Москвы, которая может превратиться в ловушку для Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер