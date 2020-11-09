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Происшествия

Суд арестовал виновника трагического ДТП в Харькове, но разрешил ему выйти под залог в 10 миллионов

20:16 9 ноября 2020
За минуту до аварии

В Харькове суд избрал меру пресечения иностранцу, сбившему на «островке безопасности» на проспекте Науки четверых пешеходов. Как сообщил в сети вице-мэр Игорь Терехов, мужчина отправлен на время расследования за решетку с правом внесения залога в 10,5 миллиона гривен.

По данным чиновника, это ДТП стало для йеменца уже 26-м.

Что касается состояния пострадавших, то самая тяжелая из них — 50-летняя женщина — до сих пор не вышла из комы.

Напомним, до совершения ДТП 7 ноября отношении водителя-нарушителя на него уже было открыто уголовное производство за хулиганство. Он также вышел из СИЗО под залог.

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