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Происшествия

Мотоциклист снес трех человек на пешеходном переходе в Киеве и сам чуть не умер

23:20 9 ноября 2020
ДТП на проспекте Правды в Киеве

Вечером в понедельник, 9 ноября, примерно в 20:45 на проспекте Правды в столице, напротив торгового центра, произошло дорожно-транспортное происшествие: переходивших на зеленый свет светофора трех людей сбил мотоцикл Harley-Davidson.

Об этом передает информационный ресурс Киев Оперативный.

«Напротив ТЦ Ретровиль, люди переходили дорогу на светофоре (на свой зеленый свет) и вдруг, по неустановленным пока причинам, их сбивает мотоциклист», — говорится в сообщении.

В результате наезда травмированы пять человек: трое пешеходов, сам пилот мотоцикла и его пассажирка. Во всех довольно серьезные травмы.

После происшествия на месте инцидента работала следственно-оперативная группу, специализирующаяся на ДТП с тяжелыми последствиями — ее сотрудники должны установить причины аварии, а также степень вины пилота мотоциклиста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харькове суд избрал меру пресечения иностранцу, сбившему на «островке безопасности» на проспекте Науки четверых пешеходов. Как сообщил в сети вице-мэр Игорь Терехов, мужчина отправлен на время расследования за решетку с правом внесения залога в 10,5 миллиона гривен. По данным чиновника, это ДТП стало для йеменца уже 26-м. Что касается состояния пострадавших, то самая тяжелая из них — 50-летняя женщина — до сих пор не вышла из комы.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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