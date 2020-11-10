Украинский пограничник погиб при загадочных обстоятельствах

В Закарпатской области от огнестрельного ранения умер военнослужащий-срочник из отдела погранслужбы «Соломоново» Чопского отряда.

Как сообщают в Госпогранслужбе, ЧП произошло во время несения службы украинскими пограничниками по охране украинско-венгерской границы. Отмечается, что один из пограничников услышал выстрел, а потом обнаружил своего коллегу с огнестрельным ранением. 23-летний парень нес службу со штатным оружием.

Отмечается, что на место чрезвычайного происшествия вызвали медиков и полицию — врачи констатировали смерть солдата-срочника, который прибыл в Чопский погранотряд в начале ноября после завершения курса обучения.

Напомним, что в Закарпатье происходил смертельный инцидент с участием пограничника — в больнице умер майор Вадим Березенский, которого сбил водитель-контрабандист.

Фото с сайта ГПСУ.

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