Мать держала мертвого сына на руках почти сутки: подробности убийства 5-летнего мальчика

Жуткий случай произошел в селе Соболевка, что на Виннитчине. 25-летнюю Алену Дацюк обвиняют в том, что она убила собственного 5-летнего сына на глазах у его шестилетней сестрички. Женщину с мертвым ребенком на руках обнаружила сельский голова Вера Асауленко. С ее слов, Алена держала убитого ею ребенка, закутанного в одеяло, и смотрела в одну точку. Рядом на полу сидела 6-летняя Диана. «ФАКТАМ» удалось выяснить некоторые подробности этого жуткого преступления.

«Мать сама оборвала обои со стены, а обвинила в этом 5-летнего сына»

— 5 ноября Артемка не пришел в детский садик, а его 6-летняя сестричка Диана — отсутствовала в школе. Я заволновалась и решила зайти в гости к маме детей Алене Дацюк, — вспоминает сельский голова Вера Асауленко. — Дверь дома была заперта. Я постучалась, но услышала, как Алена начала кричать, чтобы я убиралась. Она была очень агрессивной в тот момент.

Было плохое предчувствие. Знаете, Алену ведь полгода назад принудительно отправляли в психиатрическую больницу. У нее так было: то она спокойная, хорошая, заботливая мама. То вдруг у нее происходили вспышки гнева. Конечно, мы опасались за детей, за их здоровье, и потому настояли, чтобы Алену обследовали в психиатрической больнице. Но месяц спустя Алена была дома. Ее забрали друзья и привезли назад в село. Именно поэтому я и вызвала полицию, когда услышала, что за закрытой дверью дома, где жила Алена с детьми, происходит что-то неладное.

Дом, в котором было совершено преступление

В полиции Винницкой области «ФАКТАМ» рассказали: оперативники, зайдя в дом, увидели, что мать сидит на кровати с ребенком, завернутым в одеяло, и смотрит в одну точку.

— Когда мы зашли в дом, Алена не была агрессивной, — рассказали в полиции. - Нас больше всего поразила девочка, которая сидела рядом на полу, — дочь Алены. Девочка даже не отреагировала на то, что вошли правоохранители. Малышку сразу же вывели из дома. Пытались расспросить мать, что случилось, но та молчала. Только когда выводили ее на улицу, сказала, что ее сын будто бы упал со второго яруса кровати.

Уже позже следователю в присутствии учительницы удалось пообщаться с Дианой. Девочка рассказала очень страшные вещи. Правда, со слов ребенка, до этого случая мама их никогда не била. Почему она тогда набросилась на сына, неизвестно.

Артемка с сестричкой Дианой

Девочка рассказала, что сама видела, как ее мама сначала ободрала обои со стенки, а потом либо забыла, что сделала это сама, либо сделала это умышленно — обвинила в этом Артемку. Диана вспоминает, что ее мама начала требовать, чтобы Артем извинился перед ней за беспорядок. Мальчик сказал, что он этого не делал. Тогда мать повалила ребенка на пол, завернула ему руки назад и села на него сверху. Артем начал плакать. Просил прощения. Но мать его уже не слышала. Она начала изо всех сил бить ребенка головой об пол, пока тот не затих. Мальчик умер задолго до приезда «скорой». Дело в том, что все это произошло еще накануне вечером. Увидев, что ребенок умер, Алена завернула его в одеяло, положила себе на колени, да так и просидела без движения почти сутки.

«Справки о том, что она состоит на психиатрическом учете, у Алены не было»

В детском садике, куда ходил Артем, рассказывают, что до этого случая ребенка никогда не били.

— Ни разу не видела ни синяков, ни ссадин на теле мальчика, — коротко ответила воспитатель Ирина Данишевская.

Немного больше знают жители села.

— Алена вроде была хорошей мамой, — удивляется жительница Соболевки Дарья. — Дети ухоженные, чистенькие. Малыши были дружные. Диана очень любила младшего братика и часто ухаживала за ним, как взрослая.

Алена, хоть и не работала нигде, но получала пособие как мать-одиночка. Сожитель — отец обоих детей — пил. Она его выгнала. Однако я никогда не видела какой-либо агрессии с ее стороны.

Диана очень любила младшего братика

Другое мнение у соседки по имени Наталья.

— Алена частенько бывала агрессивной, — вспоминает женщина. — Могла сначала спокойно с кем-то разговаривать, а потом неожиданно начать орать. На детей тоже кричала при людях не один раз. Причем ни за что, по пустякам. Говорили, что у нее постродовые травмы. Какие травмы? Детям уже было пять и шесть лет.

Мы обращались в социальные службы, чтобы проверили, как Алена воспитывает малышей, не бьет ли их? Но представители соцслужб всякий раз рапортовали, что все нормально. Теперь вот из-за этого «нормально» произошла такая трагедия.

Хотя раньше, до того как родила Диану, Алена была вполне адекватной. Ее мама любила выпить. Но бабушка была очень уважаемым в селе человеком — зоотехником. В последнее время детей Алена воспитывала сама. Да, я слышала, что ее отправляли в психиатрическую больницу на принудительное лечение. Но ее забрали оттуда друзья, у которых оставляли детей. Видимо, не хотели за малышами присматривать. Справки, о том, что она состоит на психиатрическом учете, у Алены, насколько мне известно, не было.

Алена с двумя детьми

По решению суда Алену Дацюк снова отправили на два месяца в психиатрическую больницу. На этот раз — в качестве меры пресечения. Что будет дальше с шестилетней Дианой, пока неизвестно. Скорее всего, ее поместят в интернат. А пока девочка опять живет у одной из подруг Алены.

В этом году в Украине произошло несколько случаев, когда матери убивали или пытались убить своих детей. Ранее «ФАКТЫ» писали, как под Харьковом мать отрезала голову своей 13-летней дочери. В сентябре этого года на Ровенщине кандидат экономических наук расстреляла своих спящих мужа и 13-летнюю дочку. И недавний случай: дочь владелицы базы отдыха на Львовщине застрелила двух своих дочерей — 5 и 9 лет.

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