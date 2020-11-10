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Происшествия

В Одессе автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, есть пострадавшие

20:03 10 ноября 2020
автомобиль врезался в остановку

Вечером во вторник, 10 ноября, в Одессе мчавшийся по проспекту Небесной Сотни автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

По словам очевидцев, ДТП случилось напротив «Сити-Центра» — одного из самых крупных в городе торгово-развлекательных комплексов.

«Toyota мчалась со стороны Таировского жилого массива в направлении города, — рассказали свидетели происшествия. - Авто въехало в остановку общественного транспорта, где стояли люди. По предварительной информации, пострадали 4 человека, в том числе 17-летняя девушка, у которой, по словам медиков, серьезный открытый перелом ноги. Всех пострадавших уже забрала скорая помощь».

Стеклянная остановка разнесена вдребезги. На месте работают правоохранители, медики и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«Движение по проспекту Небесной Сотни затруднено. Патрульные полицейские осуществляют ручное регулирование дорожного движения и отводят транспорт», — сообщили в управлении патрульной полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аналогичных ДТП в Киеве. Так, за последние месяцы в остановки общественного транспорта врезались автомобили на улице Олены Телиги и на Дарницкой площади.

Тем временем в столице мотоциклист снес трех человек на пешеходном переходе и сам чуть не погиб.

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