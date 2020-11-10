28.10 / 28.34 33.04 / 33.47
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Требовал "чемодан денег" с победителя тендера: на Закарпатье чиновник задержан на взятке в 80 тыс грн

23:28 10 ноября 2020
Взяточник Закарпатье

В Закарпатской области на взятке задержан глава одной из объединенных территориальных общин (ОТО).

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора — примерно 80 тысяч гривен.

В случае отказа взяточник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ. Для передачи «отката» чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника.

Уточняется, что глава ОТО был задержан при получении его посредником второй части взятки в 60 тысяч гривен.

Об участника преступного сговора отправлены в СИЗО, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в сентябре стало известно о подозрении во взяточничестве для нардепа от СН Александра Юрченко. Ему инкриминируют лоббирование правок в законодательство за денежное вознаграждение. Суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог 3,1 млн гривен. Тогда он вышел под залог, а в ноябре с него сняли электронный браслет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале ноября оперативники СБУ задержали на взятке председателя Черниговской районной государственной администрации, который одновременно является депутатом Черниговского областного совета. Взятку в 10 тысяч долларов чиновник требовал за разрешение на разработку детального плана территории, в соответствии с которым участок земли в 6 га в Черниговской области должен был сменить целевое назначение.

Фото: gp.gov.ua

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Геннадий Кернес

Кернес отказался от депутатского мандата

Мишина Ксения

После очередного эфира «Танців з зірками» на Ксению Мишину обрушилась волна критики: звезда ответила

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер