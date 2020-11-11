Разозлившийся пешеход обстрелял нарушившее ПДД авто в Днепре

В сеть выложили кадры, снятые в Днепре, где пешеход обстрелял из пистолета автомобиль, водитель которого не стал останавливаться перед пешеходным переходом.

Видео выложили в Telegram «Вартові еспресо». На кадрах, которые заснял видеорегистратор одного из участников движения, видно, как автомобиль подъезжает к регулируемому пешеходному переходу (на светофоре горел красный свет, однако поворот направо «разрешала» зеленая стрелочка) и, не останавливаясь перед идущим по «зебре» мужчиной, проезжает дальше.

В этот момент мужчина, переходивший дорогу, останавливается, достает пистолет, стреляет вслед уехавшему водителю и спокойно уходит… Отмечается, что сейчас пытаются установить личность «мстителя».

Напомним, что недавно в центре Киева мотоциклист выстрели в сторону прохожих и скрылся. Его задержали правоохранители, с машиной которых столкнулся байкер.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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