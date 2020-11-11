Украинке грозила смертная казнь за посылку с пастилой: чем закончилась шокирующая история в Индонезии

Гражданка Украины Даша Шигаева, которую индонезийские полицейские задержали 5 ноября якобы за наркотики, которые могли быть в посылке с пастилой, - на свободе! Об этом «ФАКТАМ» сообщила сестра Дарьи Катерина Кириченко.

Напомним, украинку задержали на острове Бали 5 ноября после того, как она получила из дома посылку со сливовой пастилой, которую приготовили ее родители. Обвинив нашу соотечественницу в том, что она занимается распространением наркотических веществ, девушку поместили в следственный изолятор. И кто знает, как бы закончилась эта история, если бы ее не удалось придать огласке. Дело в том, что в Индонезии за хранение и распространение наркотиков приговаривают к смертной казни.

Пастила была отправлена на экспертизу. Анализы на наличие в крови наркотических веществ взяли и у самой Дарьи. Экспертиза длилась почти шесть суток. Все это время нашу соотечественницу содержали под стражей. Со слов сестры Дарьи — Катерины, после того как эта история получила огласку, правоохранители вели себя с украинкой предельно вежливо.

И вот сегодня, 11 ноября, экспертиза наконец-то была завершена. Выводы экспертов: ни в пастиле, ни в крови у Дарьи наркотиков не обнаружено.

Не исключено, что индонезийские правоохранители с самого начала знали, что никаких наркотических веществ в посылке не было. Вероятнее всего, девушку просто хотели «раскрутить» на взятку. По крайней мере друг Дарьи писатель Богдан Логвиненко на своей странице в Facebook написал, что за «решение вопроса» у украинки вымогали 35 тысяч долларов.

«Порішати» пропонували за 35 тисяч баксів, згодом — за 15. Ми почали пошук адвокатів, схожих кейсів, консультацій від дипломатів, — написал Богдан. - Дуже дякую усім залученим у цю справу дипломатам в Міністерстві закордонних справ України, ваша підтримка відчувалась і була потужною! На невеличкому прикладі ви показуєте, що доля кожного громадянина важлива для усієї держави.

Сьогодні вранці Дашу звільнили. Поліцейські можливо вперше в житті спробували сливову пастилу і сказали, що вона смачна".

«ФАКТЫ» уже связались с Дарьей Шигаевой, и она пообещала дать нам эксклюзивное интервью о пребывании под следствием по «расстрельной статье». Это интервью будет опубликовано на нашем сайте в ближайшее время. Не пропустите.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Гонконге харьковчанку Анну Олейник могут приговорить к пожизненному заключению за перевозку кокаина. В эту страну женщина прилетела, чтобы выйти замуж. Накануне иностранец, с которым она несколько месяцев общалась по интернету, позвал ее на романтическое свидание и пообещал, что сделает предложение. Он сам купил Алле билеты (украинка летела в Китай через Эфиопию). В последний момент предупредил, что в аэропорту в Эфиопии ее будет ждать человек, который передаст ей сумку. Алла согласилась. Уже в Гонконге у Аллы Олейник на границе изъяли рюкзак, в котором нашли полтора килограмма кокаина.

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